Napoli, Lo Celso è la ciliegina sulla torta. Fabrizio Romano: “Servirà un tentativo importante”

Il mercato estivo è agli sgoccioli, i vari club hanno a disposizione gli ultimi giorni per chiudere le trattative. Il Napoli vorrebbe rinforzare il centrocampo poiché a Rudi Garcia potrebbe fare comodo. Tutti gli occhi sono puntati su Giovani Lo Celso, centrocampista che il Tottenham potrebbe cedere nelle ultime ore di mercato.

Il presidente azzurro punta ad acquistarlo secondo la formula Ndombele, ovvero un anno in prestito e poi il riscatto che, questa volta, potrebbe essere di poco superiore ai 25 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza azzurra è mettere a disposizione di Garcia un giocatore da poter alternare con i titolari.

Meluso e lo stesso presidente considerato Lo Celso un giocatore molto sottovalutato che potrà esprimere il suo potenziale con la maglia del Napoli. Da parte dell’argentino, ovviamente, è già arrivato il suo ok al trasferimento, con parte dell’ingaggio che continuerà ad essere pagato da parte della sua attuale squadra.

Nella giornata di ieri l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha evidenziato come il giocatore possa restare in Inghilterra: “Giudizio positivo sul centrocampista argentino, probabile la sua permanenza agli Spurs. Servirebbe un tentativo importante per cambiare l’atteggiamento del club nei confronti di Lo Celso nelle ultime giornate“. L’inserimento del Napoli e la prospettiva di poter giocare con continuità potrebbe rappresentare la chiave per chiudere l’operazione e portare l’argentino a Napoli.