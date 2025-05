Napoli, Lo Celso grande occasione per il centrocampo: il calciatore non è mai uscito dai radar azzurri

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare un grande mercato estivo. Dopo gli acquisti durante la sessione estiva ed invernale, la società partenopea potrebbe ulteriormente rinforzare la squadra ed acquistare calciatori già sondati nei mesi precedenti evitando così ulteriori costi di scout.

Un nome che da tempo è accostato agli azzurro è l’argentino Lo Celso. Il centrocampista, dopo l’esplosione in Francia con la maglia del PSG, non è riuscito a mettersi in mostra in Inghilterra e per questo ha deciso di ripartire dalla Spagna, col Betis, per rilanciare la sua carriera. E le prestazioni sono molto positive con ben otto reti all’attivo. Potrebbe rappresentare un grande acquisto in caso di addio di Zambo Anguissa.

NAPOLI, LO CELSO PUO’ ESSERE ANCORA UN’OCCASIONE DI MERCATO? IL CENTROCAMPISTA ARGENTINO NON E’ MAI SCOMPARSO DAI RADAR DELLA DIRIGENZA AZZURRA ED ORA SI STA METTENDO IN MOSTRA CON LA MAGLIA DEL BETIS SIVIGLIA (DOVE GIOCA ANCHE IL ‘NAPOLETANO’ NATAN)

La scorsa estate si è trasferito al Betis dove, dopo un inizio non esaltante, è riuscito a conquistare spazio e mettersi in mostra. Lo Celso, a 28 anni, sta ritornando ad essere un grande calciatore e potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni quella di giocare in un grande club. Il Napoli non l’ha mai dimenticato e potrebbe arrivare in azzurro anche in prestito.

Proprio nei giorni scorsi il calciatore ha dichiarato: “Ho un legame molto stretto con l’Italia perché ho dei parenti di mia mamma che stanno a Verona. Ho avuto tanti contatti con squadre italiane che non si sono concretizzati. Prima o poi voglio venirci a giocare. Da ragazzino, prima di andare al Psg, mi voleva il Sassuolo, poi sono stato vicino a Napoli e Roma”