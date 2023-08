Napoli, Lo Celso il jolly da regalare a Garcia: la formula per acquistarlo dal Tottenham

La SSC Napoli, nel mese d’agosto, non si ferma e prepara l’ennesimo acquisto per rinforzare il centrocampo. In attesa dell’esordio contro il Frosinone, Aurelio De Laurentiis e il suo staff sono al lavoro per acquistare un altro centrocampista, un calciatore da prendere in prestito e poi riscattare, eventualmente, al termine della stagione.

Tutti gli occhi sono puntati su Giovani Lo Celso, centrocampista in uscita dal Tottenham. Il presidente azzurro punta ad acquistarlo secondo la formula Ndombele, ovvero un anno in prestito e poi il riscatto che, questa volta, potrebbe essere di poco superiore ai 20 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza azzurra è mettere a disposizione di Garcia un giocatore da poter alternare con i titolari.

Meluso e lo stesso presidente considerato Lo Celso un giocatore molto sottovalutato che potrà esprimere il suo potenziale con la maglia del Napoli. Da parte dell’argentino, ovviamente, è già arrivato il suo ok al trasferimento, con parte dell’ingaggio che continuerà ad essere pagato da parte della sua attuale squadra.