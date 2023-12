Napoli, Lo Celso in prestito sei mesi: eventuale riscatto a 25 milioni di euro?

La sessione di mercato invernale è alle porte e il Napoli pensa ai prossimi colpi da mettere a segno. Non si prevedono grandi stravolgimenti ma non è da escludere che il presidente De Laurentiis possa rivedere qualcosa per rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri.

Nel mirino degli azzurri è entrato Giovani Lo Celso che al Tottenham non è riuscito a trovare la propria dimensione. Il club inglese, infatti, sembra averlo già messo sul mercato con una richiesta di circa 25 milioni di euro.

Il Napoli comunque resta in pista e potrebbe rivelarsi la destinazione prescelta dal calciatore. Ne ha parlato l’esperto di mercato Antonello Gallo con un post sui propri canali social: “Fra Barcellona e Tottenham, Giovani Lo Celso potrebbe giungere in prestito a Napoli, a quanto si dice in giro. Secondo qualcuno (straniero), il calciatore ha dato assenso preciso in merito nel caso positivo“.

SEI MESI IN PRESTITO, POI POSSIBILE RISCATTO ALLE CIFRE INDICATE DAL CLUB INGLESE

Il Napoli, quindi, potrebbe intavolare una trattativa a gennaio con il Tottenham per prelevare il Campione del Mondo con un prestito semestrale e poi riscattarlo, eventualmente a fine stagione. Si tratta della stessa intuizione già adottata lo scorso anno con Ndombelè.