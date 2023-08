Napoli, Lo Celso per completare il centrocampo di Rudi Garcia

Il Napoli continua a monitorare la situazione legata a Lo Celso, giocatore che ha svolto la scorsa stagione con il Villarreal e che sembra sia in procinto di lasciare nuovamente il Tottenham per un nuovo prestito.

Gli inglesi vorrebbero darlo via a titolo definitivo, ma la possibilità che vada via a titolo temporaneo come per Ndombele è concreta. Il Napoli sta valutando questa possibilità, cercando di capire i margini di manovra che ci sono con gli Spurs. L’idea é quella di portarlo in maglia azzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Intanto a parlare della situazione è stata la Gazzetta dello sport che ha dato un quadro chiaro della situazione.

Si legge: “Lo Celso è il mediano, la mezzala, l’interno, chiamatelo come volete, che l’area tecnica ha individuato per arricchirsi ulteriormente; il profilo giusto da sistemare al fianco di Anguissa, di Lobotka, di Elmas. Stabilendo un prestito oneroso, un riscatto su livelli accettabili, e poi sarà (sarebbe) il destino a decidere. Piace al Betis di Siviglia, all’Aston Villa e pure al Barcellona: in casi del genere, le riflessioni sono varie. Il Betis rappresenta il suo passato; all’Aston Villa ritroverebbe Emery, conosciuto al Psg; e al Barça, l’unica controindicazione sarebbe il rischio di panchina”.