Napoli, Lo Celso sempre nel mirino degli azzurri: è il sostituto ideale di Zielinski?

La SSC Napoli, dopo aver sistemato la difesa, inizia a lavorare anche per altri settori del campo. Sempre nel mirino degli azzurri ci sarebbe il centrocampista Giovani Lo Celso, accostato agli azzurri già durante la scorsa stagione ma poi mai arrivato anche per via della permanenza di Piotr Zielinski.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare un grande mercato estivo. Dopo l’acquisto di Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, la società partenopea potrebbe rinforzare il centrocampo proprio con il centrocampista del Tottenham Hotspur ed ex PSG.

GIOVANI LO CELSO COME SOSTITUTO DI PIOTR ZIELINSKI, L’IDEA DELLA SSC NAPOLI PER IL CENTROCAMPO AZZURRO: POTREBBE ARRIVARE IN PRESTITO CON POSSIBILE RISCATTO TRA 12 MESI

Gli inglesi vorrebbero darlo via a titolo definitivo, ma la possibilità che vada via a titolo temporaneo oneroso è concreta. Il Napoli potrebbe valutare questa possibilità, cercando di capire i margini di manovra che ci sono con gli Spurs. L’idea sarebbe quella di portarlo in maglia azzurra con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a tra i 14 e i 25 milioni.

Per il Napoli sarebbe senza dubbio un’operazione geniale dal momento che poi a fine stagione si deciderà se effettuare o meno l’importante investimento a seconda delle prestazioni del calciatore. Il Napoli, durante il mercato estivo, ha bisogno di rinforzare il centrocampo vista la partenza di Zielinski il quale ha deciso di trasferirsi a costo zero nell’Inter di Simone Inzaghi.