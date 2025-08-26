Napoli, lo United insiste per l’obbligo di riscatto: le ultime di Gianluca Di Marzio

Il futuro di Rasmus Højlund è ancora in bilico. Secondo Gianluca Di Marzio, il trasferimento dell’attaccante danese dal Manchester United al Napoli non ha ancora trovato la formula giusta. La data del 26 agosto era stata indicata come momento chiave, ma l’accordo definitivo non è arrivato.

Le due società restano in contatto costante per cercare una soluzione. In serata è prevista una nuova call tra i dirigenti, con l’obiettivo di ridurre le distanze e arrivare a un’intesa. La trattativa avanza a piccoli passi, ma la volontà di chiuderla rimane forte da entrambe le parti.

Il nodo principale riguarda la formula del riscatto. Il Napoli vorrebbe che fosse legato alle presenze effettive di Højlund, così da garantirsi una tutela in caso di scarso impiego. Al contrario, lo United spinge per un obbligo di riscatto garantito, indipendente dall’utilizzo in campo.

Secondo Di Marzio, la trattativa resta viva e non è affatto tramontata. I due club stanno lavorando per trovare un compromesso che accontenti entrambi. Le prossime ore saranno decisive per capire se Højlund vestirà l’azzurro o se resterà a disposizione di Erik ten Hag.