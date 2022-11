Napoli, lo United su Kim: il club prova a blindarlo

Il Napoli, date le ottime prestazioni in campionato e in Champions, sta già pensando di blindare i propri gioiellini con contratti impossibili da rifiutare. Si è parlato molto del precoce rinnovo di Kvaratskhelia, ma questa volta è il momento di Kim.

La situazione contrattuale del coreano

Attualmente Kim ha un contratto che contempla una clausola rescissoria da circa 50 milioni valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile dal 1 al 15 luglio, a cominciare dal 2023. Questo vuol dire che a fine stagione potrebbe cambiare tutto e il club azzurro non sembra intenzionato per ora a cederlo.

Lo United su Kim e il probabile rinnovo con il Napoli

Il Manchester United, infatti, sembrerebbe voler approfittare della situazione poiché molto interessato al coreano. Spesso, infatti, il club inglese manda gli osservatori proprio per tenerlo d’occhio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dunque, il Napoli proverà a trattenere Kim con ogni mezzo possibile.

Nel corso della pausa dedicata ai Mondiali, il club azzurro cercherà di valutare cosa fare per non lasciarlo partire. Per questo motivo, la società guidata da Aurelio De Laurentiis dovrà cercare di eliminare quella clausola dal suo contratto perché il pericolo è reale e gli azzurri non vogliono cedere di un passo.