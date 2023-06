Napoli, l’obiettivo di Garcia è far esplodere Raspadori. ADL ha criticato la gestione del precedente allenatore

Tra qualche settimana inizierà ufficialmente la nuova stagione della SSC Napoli. Il prossimo 14 luglio la squadra di Rudi Garcia inizierà il classico ritiro a Dimaro e ci saranno delle sorprese. L’allenatore partenopeo vuole infatti ripartire dallo Scudetto vinto da Luciano Spalletti, ma apportando novità e considerando tutti i calciatori presenti in squadra fin dal primo allenamento.

Con il presidente Aurelio De Laurentiis, in particolare, c’è stata una discussione in merito ad uno dei giocatori presenti in squadra, Giacomo Raspadori. Quest’ultimo è stato un grosso investimento per la società partenopea, e il presidente ritiene che non è stato preso abbastanza in considerazione dal precedente allenatore, rischiando di far bruciare un talento. Da Garcia si aspetta un suo rilancio, una maggiore considerazione per far esplodere definitivamente l’italiano.

Giacomo Raspadori deve quindi diventare il punto di riferimento del nuovo Napoli dal momento che ha l’età e le qualità giuste per farlo. Con Spalletti non è andata molto bene, forse anche per la posizione in campo. Per questo motivo Garcia sta pensando anche ad un nuovo ruolo per lui.