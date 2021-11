Napoli, Lobotka ancora non al top: nel 2020 è stato pagato oltre 20 milioni di euro

Le ultime prestazioni della SSC Napoli non sono state molto esaltanti, con i calciatori azzurri che non stanno esprimendo il loro vero potenziale. Colpa anche degli infortuni, la squadra sembra essersi un po’ persa.

I sostituti dei cosiddetti inamovibili non sembrano essere all’altezza, con alcuni calciatori che non stanno dimostrando le loro effettive qualità.

Nell’ultima gara contro lo Spartak, in particolare, il calciatore meno brillante è stato Stanislav Lobotka, il quale è stato bocciato quasi da tutti i quotidiani: “Pronti, via e lo slovacco fa la frittata del rigore. Poi non trova mai tempi e spazi per le giocate“, scrive la Gazzetta dello Sport.

Arrivato a Napoli nel gennaio del 2020 per 20 milioni di euro più altri 4 difficilmente raggiungibili, lo slovacco non è ancora riuscito ad ambientarsi nella squadra azzurra e le prestazioni ne risentono.

Complice l’infortunio di Anguissa e il Covid di Demme (ora guarito, ndr), Spalletti gli ha dato una grande opportunità facendolo giocare dal primo minuto. Le sensazioni, però, sono state tutt’altro che positive.