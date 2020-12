Napoli, Lobotka chiede più spazio: a gennaio potrebbe andare via

In casa Napoli si guarda già al mercato di gennaio. Molti calciatori, infatti, non sono molto contenti del tempo concessogli da parte di Rino Gattuso e per questo motivo starebbero chiedendo spazio in più.

Tra questi vi è anche Lobotka. Arrivato a gennaio per salvare il centrocampo azzurro insieme a Diego Demme, lo slovacco non è mai entrato pienamente nelle gerarchie dell’attuale allenatore azzurro.

Ora, con l’arrivo di Bakayoko, Gattuso quasi non lo vede più e in questa stagione gli ha concesso poco spazio.

Per questo motivo il centrocampista vorrebbe essere impiegato di più e l’avrebbe rivelato al suo attuale allenatore.

Lobotka valuterà eventuali offerte che arriveranno nel mercato di gennaio. Nel caso in cui Rino Gattuso continui a puntare sui suoi compagni di squadra, l’amico di Hamsik potrebbe fare le valigie e lasciare Napoli già ad inizio anno. Con un centrocampo a due, infatti, è difficile trovare lo spazio che Lobotka richiede.