Napoli, Lobotka è un vero fenomeno. Auriemma: “Può giocare nel Real Madrid”

C’è poco da dire, la dirigenza della SSC Napoli, quest’anno, ha creato una squadra davvero fenomenale. Dopo le perplessità dovute alle partenze estive, i nuovi arrivati hanno fatto la differenza sin dalla prima partita stagionale contro il Verona.

Un calciatore che, negli ultimi mesi, è cresciuto in maniera esponenziale è Stanislav Lobotka, il quale è diventato il vero punto di riferimento della squadra in mezzo al campo.

Arrivato in una condizione fisica precaria, non è stato sfruttato dal mister Rino Gattuso. La svolta con Luciano Spalletti, con il giocatore che è riuscito a perdere sette kg in poche settimane e rimettersi in forma.

Ai microfoni di Si Gonfia La Rete, il giornalista Raffaele Auriemma ha esaltato il centrocampista azzurro, ritenendolo addirittura un giocatore da Real Madrid.

“Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro quest’anno. Inoltre ricordo che Giuntoli ha anche portato a Napoli Lobotka. Un giocatore che ho criticato a suo tempo, ma che oggi potrebbe giocare tranquillamente nel Real Madrid!“.