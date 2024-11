Napoli, Lobotka nel mirino di Barcellona e Manchester City: è incedibile per Conte e De Laurentiis

Stanislav Lobotka è sicuramente uno dei migliori giocatori nel suo ruolo e questo lo sa bene il Napoli ma anche gli altri club in Europa. Per questo motivo, diverse squadre stanno monitorando le sue prestazioni per capire se può fare al caso loro. Tra queste vi sarebbe anche il Manchester City, il quale dovrà fare a meno per diverso tempo dell’infortunato Rodri.

IL MANCHESTER CITY METTE NEL MIRINO IL CENTROCAMPISTA DELLA SSC NAPOLI STANISLAV LOBOTKA? INCEDIBILE PER CONTE E DE LAURENTIIS, DIFFICILE ARRIVI UN’OFFERTA DA 60 MILIONI DI EURO

Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista sarebbe nel mirino del Manchester City di Pepe Guardiola. Pare che il tecnico avrebbe messo il centrocampista partenopeo nel mirino. Adesso si punta al colpo nel 2025. La SSC Napoli lo considera incedibile ma, considerata la sua età, un’offerta da 60 milioni di euro farebbe gola a tutti.

Lobotka, infatti, ha firmato il rinnovo con il Napoli fino al 2027 la scorsa stagione e con un ritocco dell’ingaggio. Oltre al Manchester City, anche il Barcellona sarebbe interessato a Lobotka. Tuttavia, al momento, non c’è nessuna possibilità che Conte lasci andare il suo forte calciatore.