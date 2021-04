Napoli, Lobotka può già dire addio: De Laurentiis chiede 18 milioni

Stanislav Lobotka in quel di Napoli è divenuto un vero e proprio caso. Arrivato in azzurro nel gennaio 2020 dopo un lungo ed estenuante corteggiamento, il centrocampista slovacco non è mai sembrato in condizione fisica ottimale.

Con il passare del tempo così l’ex Celta Vigo è pian piano uscito dai radar e ad oggi è addirittura la terza scelta a centrocampo, dopo Diego Demme e Bakayoko. Un decorso molto strano se si pensa che il cartellino del calciatore è costato alle tasche del Napoli ben 20,9 milioni di euro.

Una cifra altra, considerato lo scarso minutaggio e le pessime prestazioni di Lobotka in maglia azzurra. Tutto così potrebbe far pensare ad una cessione molto anticipata, con De Laurentiis che vorrebbe almeno in parte recuperare quanto speso.

Impossibile incassare i quasi 21 milioni spesi a gennaio dal Napoli per il cartellino dello slovacco, il presidente del Napoli ne chiede non meno di 17-18 milioni. Da capire rimane chi potrebbe essere interessato all’acquisto di un calciatore certamente di qualità ma che nell’ultimo anno e mezzo ha dimostrato poco o nulla.

La sua esperienza a Napoli comunque è stata caratterizzata anche da parecchi infortuni che lo hanno reso spesso indisponibile, infortuni che però non bastano a spiegare del tutto l’involuzione di Stanislav Lobotka, arrivato a Napoli con grandissime aspettative e destinato a lasciare la maglia azzurra con tanta amarezza.