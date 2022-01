Napoli, Lobotka: “Volevo cambiare squadra, ma poi Gattuso è andato via”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli che in questa stagione sta conquistando i tifosi dopo un arrivo non molto semplice per lui.

“Hamsik? Molti non capivano come fosse possibile che un calciatore costato 20 milioni non riuscisse a giocare. Dicevano che ero grasso. Lui mi conosce bene, è stato un grande e lo ringrazierò sempre per l’aiuto che mi ha dato“.

“Prima ho passato un momento difficile, non giocavo, pensavo anche di cambiare squadra perché volevo godermi il calcio, volevo giocare. Invece è andato via Gattuso e Spalletti ha dimostrato subito di credere in me, nelle mie qualità e nel mio modo di giocare“.

Stanislav Lobotka è carico e in campo lo sta dimostrando. Luciano Spalletti crede in lui e non a caso il giocatore ha rivelato che stava pensando di lasciare Napoli per la presenza di Rino Gattuso.

Lobotka ha infine dichiarato: “È possibile lottare per lo scudetto, siamo forti e lo sappiamo. Non è stato facile giocare con tanti assenti, ma siamo consapevoli di poter vincere con chiunque“.