Napoli, l’offerta di De Laurentiis per Osimhen: contratto da 7 milioni di euro a stagione

L’edizione odierna di TuttoSport scrive sul Napoli e sul rinnovo di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è infatti in trattativa con il presidente Aurelio De Laurentiis per firmare il nuovo contratto e, secondo quanto riportato dal quotidiano, l’offerta del club sarebbe importante.

“La segreteria del club azzurro è pronta a mettere nero su bianco per il rinnovo di contratto di Osimhen, con una cifra che lo stesso de Laurentiis aveva stabilito di non spendere mai più per un suo tesserato: prolungamento dal 2025 al 2027 dietro il pagamento di 6,5 milioni netti a stagione. Più bonus che gli permetterebbero di arrivare in scioltezza fino a 7 milioni cash“.

L’attaccante azzurro è infatti riconoscente al club che nel 2020 ha creduto in lui e nei momenti di difficoltà (l’infortunio rimediato nella partita contro l’Inter), lo ha curato al meglio evitando di chiudere in anticipo la carriera: “Il rapporto con il presidente è buono e non è da escludere un prolungamento del contratto attuale, così come il club gli ha prospettato“.