Napoli, lombalgia per Tuanzebe: da valutare contro l’Inter

Il Napoli si prepara all’importantissima sfida contro l’Inter e prova a farlo nel migliore dei modi. Fuori dalla Coppa Italia, a differenza dei nerazzurri Luciano Spalletti può approfittare della cosiddetta settimana tipo. Inoltre, finalmente, il tecnico azzurro potrà avere i tanto desiderati problemi di abbondanza.

Dopo ben 6 partite saltate a causa della Coppa d’Africa, hanno fatto ritorno a Napoli Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa. I due giocatori di sono aggiunti al gruppo squadra e proveranno in tutti i modi a mettere in difficoltà Spalletti nelle sue scelte.

Se per il campione senegalese si va verso una maglia titolare, nonostante le ottime e sorprendenti prestazioni di Juan Jesus che lo aveva ben sostituito finora, è molto difficile immaginare che Anguissa possa far relegare in panchina Stanislav Lobotka, semplicemente straordinario nell’ultimo periodo.

Probabilmente più in bilico diviene la titolarità di Fabian Ruiz, ma questi non sono problemi, anzi. Spalletti finalmente può tornare ad utilizzare la rosa in tutta la sua ampiezza, e lo farà con rotazioni ampie e ragionate. Chi probabilmente non sarà a disposizione del tecnico per la partita è invece Axel Tuanzebe.

Il difensore inglese di proprietà del Manchester United ha svolto anche ieri un lavoro personalizzato in palestra a causa della lombalgia che lo ha colpito la scorsa settimana. Difficile dunque al momento la sua convocazione per il big match con l’Inter.