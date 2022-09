Napoli, l’operazione Kepa saltata col Chelsea: il motivo svelato da Tuchel

Il mister del Chelsea ha parlato dei motivi per cuiil portiere spagnolo a restare a Londra

Kepa Arrizabalaga è stato un nome a lungo accostato al Napoli, che ha provato ad acquistare l’estremo difensore nel corso dell’attuale campagna di trasferimenti estiva. Purtroppo, però, gli sforzi sono stati vani.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntol le ha davvero tentate tutte per accaparrarsi l’ex talento dell’Athletic Bilbao, ma il Chelsea si è dimostrato restio a farlo partire con la formula del prestito.

A quel punto, i partenopei hanno preso Keylor Navas, desideroso di lasciare il PSG, ma anche per il portiere il tutto si è rivelato un nulla di fatto. Ebbene a svelare i retroscena è stato Thomas Tuchel, allenatore del club inglese.

“Kepa – ha affermato – quest’estate ha valutato altre opzioni. Ne eravamo a conoscenza, ma la verità è che le proposte che sono arrivate non erano soddisfacenti né per lui né per noi e, di conseguenza, è rimasto.

Sono molto contento, gli ho sempre detto che volevo restasse qui”. Insomma, l’offerta del Napoli non è stata abbastanza per convincere il ragazzo e il Chelsea. Entrambi, evidentemente, si aspettavano di più dagli azzurri, per concludere l’operazione.