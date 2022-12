Napoli, Lorenzo Insigne ha chiesto di allenarsi a Castel Volturno

Lorenzo Insigne, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nel corso di diverse interviste l’attaccante non ha mancato di ricordare i bei momenti passati a Napoli e l’ottimo rapporto che ha con la società e i tifosi. Di fatti, ha recentemente dichiarato: “Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca“.

Ed in un certo senso ha già mantenuto la sua parola. Insigne, infatti, secondo quanto dichiarato dal Roma, ha chiesto alla società di potersi allenare al centro sportivo di Castel Volturno mentre gli azzurri sono impegnati nella turnée in Turchia.