Napoli, Lorenzo Insigne si concede ai tifosi: bel gesto dopo la cena di Natale

Ieri, a Villa D’Angelo, erano tutti presenti in occasione della cena di Natale organizzata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis come ogni anno. Le multe ormai sono un lontano ricordo, un ricordo che il presidente, però, non vuole dimenticare. Fino ad ora, infatti, non c’è stato verso di far cambiare idea al numero uno partenopeo.

In occasione della cena, era presente anche il capitano Lorenzo Insigne. Al suo arrivo, l’attaccante è sceso dall’auto insieme con la moglie. Il suo viso era davvero scuro e faceva capire il momento non proprio felice che sta vivendo con la maglia del Napoli. I tifosi azzurri, infatti, lo stanno ormai fischiando da diversi mesi e la situazione è diventata insostenibile.

Al termine della cena, invece, Lorenzo Insigne ha fatto un gesto a sorpresa con i tifosi presenti al di fuori del ristorante.

Mentre usciva, infatti, sono arrivate delle parole d’incoraggiamento per il capitano azzurro, delle parole distensive da parte di alcuni tifosi in attesa di vedere i campioni della loro squadra. Lorenzo Insigne si è intrattenuto con loro ed ha scattato fotografie con tutti coloro che hanno fatto questa richiesta.

Da parte del capitano, quindi, vi è stata tanta disponibilità e la voglia di ricucire un rapporto ormai agli sgoccioli. Un gesto del genere, soprattutto considerato l’orario, non è da tutti. È pur vero che in occasione dell’ultima sostituzione al San Paolo, per lui sono arrivati non solo fischi, ma anche applausi. Molti tifosi, infatti, sono contrari a fischiare il proprio capitano. Insigne, infatti, viene spesso tartassato anche per un passaggio sbagliato o una giocata non riuscita. La stessa cosa non succede ad altri calciatori azzurri.