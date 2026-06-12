L’attacco del Napoli è destinato a cambiare volto nelle prossime settimane. Tra possibili cessioni e nuovi innesti, il reparto offensivo centrale potrebbe essere profondamente rivoluzionato. Al momento, l’unico calciatore certo della permanenza sembra essere Rasmus Hojlund, individuato come punto fermo del nuovo progetto tecnico. Attorno a lui, invece, restano diversi interrogativi.
Le posizioni di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca sono infatti tutt’altro che definite. Entrambi potrebbero lasciare il club qualora arrivassero offerte considerate adeguate dalla società. In particolare, Lucca continua ad avere estimatori in Serie A. Per questo motivo, il suo nome potrebbe diventare una pedina importante nelle strategie di mercato del Napoli.
Proprio l’ex attaccante dell’Udinese potrebbe rientrare in una suggestiva operazione con l’Atalanta. Già alcuni mesi fa si era parlato di un possibile scambio con Gianluca Scamacca, attaccante che piace molto a Massimiliano Allegri. L’arrivo del tecnico livornese sulla panchina azzurra potrebbe riportare d’attualità questa ipotesi. Scamacca, infatti, rappresenta un profilo particolarmente gradito all’allenatore.
Dal punto di vista economico, però, l’operazione richiederebbe probabilmente un conguaglio. Attualmente Lucca viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, mentre Scamacca avrebbe una quotazione vicina ai 25 milioni. Per questo motivo il Napoli dovrebbe aggiungere un corrispettivo economico a favore dei bergamaschi. Un’eventuale trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.