Il mercato estivo entra nel vivo e tra le ipotesi più suggestive emerge un possibile scambio tra Napoli e Atalanta: Lorenzo Lucca a Bergamo e Gianluca Scamacca in azzurro. Un’operazione che nascerebbe da esigenze tecniche diverse ma complementari, con entrambi i club alla ricerca di nuove soluzioni offensive.

Il Napoli sarebbe interessato a Scamacca per avere un centravanti più pronto e strutturato, capace di incidere subito e offrire peso in area di rigore. L’attaccante dell’Atalanta, nonostante una stagione altalenante, resta un profilo di livello internazionale, adatto a guidare un reparto offensivo con ambizioni importanti.

Dal canto suo, l’Atalanta potrebbe puntare su Lucca come investimento a medio-lungo termine. Il giovane attaccante italiano ha caratteristiche fisiche e margini di crescita che si sposano bene con la filosofia del club bergamasco, da sempre abile nel valorizzare talenti emergenti e trasformarli in pedine centrali del proprio progetto tecnico.

Resta però difficile immaginare uno scambio alla pari: l’Atalanta valuta Scamacca un giocatore più pronto e probabilmente chiederebbe un conguaglio economico oltre al cartellino di Lucca. La riuscita dell’operazione dipenderà quindi dall’equilibrio economico che le due società riusciranno a trovare, ma le basi per una trattativa intrigante sembrano esserci tutte.