Napoli, Lorenzo Russo conquista Garcia a 18 anni: chi è il nuovo baby talento della squadra azzurra

La SSC Napoli ha intenzione di guardare al futuro premiando i calciatori meritevoli della squadra primavera. Uno dei giocatori che più ha impressionato Rudi Garcia durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, è senza dubbio Lorenzo Russo, centrocampista classe 2005 che il mister ha già fatto esordire in una delle amichevoli precampionato.

Ora il suo obiettivo è provare ad esordire anche in Serie A, con il mister azzurro che crede fortemente nelle sue potenzialità nonostante i 18 anni. Nel frattempo, però, Russo si farà le ossa nella squadra primavera azzurra, con la possibilità di andare a giocare titolare nelle serie minori dal prossimo anno.

Per Lorenzo Russo, inoltre, è arrivata una notizia grandiosa per questa stagione, ovvero l’inserimento nella lista Champions League da parte di mister Garcia. Un riconoscimento importante che gli permetterà di vivere in prima persona esperienze come quelle della massima competizione europea.

La pagina Facebook Giovanili Napoli spiega le caratteristiche del ragazzo: “Russo è un centrocampista mancino, mezz’ala dalle grandi qualità tecniche e fisiche, può interpretare bene ogni ruolo nella zona nevralgica del campo. Compreso play e trequartista, non è assolutamente un attaccante anche se ha ottimo rapporto col gol. Questo inserimento in lista è un chiaro segnale di come Lorenzo abbia grande considerazione dallo staff tecnico azzurro che lo sta valutando attentamente ormai da mesi.”