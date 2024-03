Napoli, Lorenzo Sgarbi sta facendo un ottimo campionato in Serie C: 13 assist e 7 gol

Il Napoli, come da tradizione, predilige concedere in prestito numerosi giocatori di sua proprietà al fine di favorire una crescita più rapida e concreta per loro. Si tratta di calciatori talentuosi che, nella prima squadra, non avrebbero le stesse opportunità poiché interfacciati con i cosiddetti big. Al momento c’è un attaccante che sta ottenendo ottimi risultati nel campionato di Serie C indossando la maglia dell’Avellino e che è finito nel mirino di diversi club. Parliamo di Lorenzo Sgarbi, classe 2001, ingaggiato temporaneamente dai biancoverdi durante l’estate.

Periodo di crescita per Sgarbi

Sta attraversando un periodo florido e sembra aver trovato l’ambiente ideale per esprimersi al meglio. Questa stagione è stata la migliore finora per il calciatore, che ha segnato 7 gol e fornito 13 assist vincenti in 29 presenze complessive. Nelle ultime cinque partite, Sgarbi ha totalizzato sei assist, posizionandosi al primo posto in questa particolare classifica in Italia. Dei numeri davvero impressionanti che hanno fatto muovere diversi agenti di club.

Seguono Adamo del Cesena nel Girone B di Serie C con 11 assist, Thuram dell’Inter con 10, Vandeputte del Catanzaro in Serie B e la coppia D’Urso-Burrai (Triestina e Mantova) nel Girone A di Serie C con 9 assist.

Nel frattempo, il calciatore di proprietà del Napoli sta attirando l’attenzione dei club che militano nella Serie B italiana. È probabile che il club azzurro voglia valutarlo da vicino durante il prossimo ritiro estivo.