Napoli, l’ossessione di ADL è Luis Enrique: il presidente vuole fare un altro tentativo

Sfumato Vincenzo Italiano, Aurelio De Laurentiis può ora concentrarsi su altri profili come nuovo allenatore del Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente partenopeo non ha ancora perso la speranza di convincere Luis Enrique ad accettare il Napoli.

L’ex mister di Roma e Barcellona, infatti, rappresenta il profilo ideale per sostituire Luciano Spalletti: “L’ossessione autentica, che sta nella sintesi perfetta di un uomo con tutti i cromosomi calcistici in regola con il Progetto, resta Luis Enrique, quello che va di 4-3-3, che dunque saprebbe come riprodurre immediatamente la Grande Bellezza che appartiene a Spalletti, il papà del terzo scudetto: in Premier, che Adl ha sospettato fosse il suo desiderio, ha le panchine più pregevoli occupate, e in attesa di terremoti che non sembrano annunciati, lui se ne starebbe a casa volentieri“.

Aurelio De Laurentiis, continua il Corriere dello Sport, non ha mai smesso di pensare all’allenatore spagnolo e potrebbe presto ritentare l’assalto cercando, magari, di essere più fortunato.