Napoli, Lotito nega il rinnovo a Inzaghi: occasione per De Laurentiis di inserirsi nell’affare

Tira una brutta aria in casa Lazio. A sentire gli ultimi rumor il presidente Lotito sarebbe non più intenzionato – o almeno non subito – a confermare Inzaghi come allenatore del club anche per la prossima stagione. Uno stallo in piena regola tra i due, col primo che vorrebbe aspettare la fine del campionato per capire quale potrà essere il futuro della squadra ancora in lotta Champions e il secondo che vorrebbe da subito la conferma dei suoi servigi.

Una situazione che potrebbe tornare davvero molto utile al Napoli che a fine stagione sicuramente cambierà allenatore. Gennaro Gattuso finirà la stagione al timone degli azzurri, poi dovrà fare fagotto e trovare fortuna altrove. Al suo posto arriverà verosimilmente il coach che dovrà aprire un nuovo ciclo con i partenopei.

Le voci di un arrivo di Inzaghi hanno iniziato a farsi più importanti soprattutto la retromarcia che la Juventus ha operato in queste ore. In conferenza stampa Pavel Nedved ha cercato di zittire ogni indiscrezione in merito al prossimo allenatore bianconero, confermando la più assoluta fiducia in Andrea Pirlo.

Il più piccolo degli Inzaghi non si siederà sulla scottante panchina della Juventus, ulteriore indizio della pista partenopea che, a questo punto, inizia a farsi più di una semplice evidenza.

La svolta su Simone Inzaghi mette la parola fine anche al super casting che la dirigenza del Napoli stava operando da mesi. Difficile al momento che qualcuno come Juric, Italiano o lo stesso Sarri possa superare il tecnico della Lazio.