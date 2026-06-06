Il Napoli continua a programmare il prossimo mercato estivo con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. In cima alla lista della dirigenza azzurra c’è Mario Gila, difensore della Lazio che avrebbe già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Un segnale importante che conferma la volontà del calciatore di sposare il progetto partenopeo. Resta però da trovare l’intesa tra i due club.

Il principale ostacolo riguarda infatti le richieste economiche del presidente Claudio Lotito, considerate troppo elevate dal Napoli. La società azzurra ritiene eccessiva la valutazione fissata per il centrale spagnolo, soprattutto considerando la situazione contrattuale del giocatore. Per questo motivo i dirigenti partenopei non intendono partecipare ad aste o rilanci fuori dai parametri stabiliti.

Nel frattempo il club campano potrebbe valutare alcune alternative di alto livello. Tra i profili che non sono mai usciti dai radar azzurri c’è quello di Jakub Kiwior, difensore che in passato ha vestito la maglia dell’Arsenal e che continua a raccogliere estimatori in Italia. Il suo nome piace da tempo agli osservatori del Napoli.

A spingere per il suo arrivo potrebbe esserci anche Massimiliano Allegri, da sempre estimatore del calciatore. Già ai tempi del Milan, infatti, il tecnico avrebbe indicato Kiwior come uno dei rinforzi ideali per la propria difesa. Qualora l’operazione Gila non dovesse sbloccarsi, il Napoli potrebbe accelerare proprio sul difensore polacco, la cui valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro.