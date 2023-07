Napoli, Lozano a colloquio con ADL: può restare ma ad una condizione

Dopo aver ufficialmente concluso i festeggiamenti per lo scudetto conquistato, il Napoli del presidente De Laurentiis si prepara ad affrontare la sessione di mercato estiva consapevole di poter perdere alcuni titolarissimi della stagione passata.

Tra questi anche Hirving Lozano che ha un contratto in scadenza nel 2024 con pochissimi margini per il rinnovo. L’attaccante si è già affidato ad un’agenzia inglese che lo ha proposto ad alcuni club per garantirgli uno stipendio alla pari di quello attuale.

Lozano, infatti, piace molto in Premier e in pole position c’è proprio il West Ham che nelle prossime settimane potrebbe bussare alla porta del patron azzurro per portagli via uno dei titolarissimi della stagione 2022/2023.

Intanto, però, come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport sembra ci sia stato proprio nelle ultime ore un colloquio con De Laurentiis: “Il patron si è rivolto in maniera totalmente chiara e ieri ha voluto parlare con Lozano. Lo ha fatto sul campo di Carciato a fine allenamento ribadendo un concetto: se vuole restare deve rinnovare per la metà di quanto percepisce adesso (4,5 milioni netti), altrimenti porti una squadra che giri al Napoli 20 milioni di euro“.