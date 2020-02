Napoli, Lozano avrebbe avvertito Mino Raiola: “Se la situazione rimane così…”

Dopo mesi bui, il Napoli sembra essersi ripreso anche se le prestazioni non sono ancora al 100%. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, infatti, sono ritornati ad essere una squadra e i risultati iniziano a vedersi. Una mossa decisiva, comunque, è stata fatta dal presidente Aurelio De Laurentiis che, durante il mercato di gennaio, ha messo a segno diversi colpi per ridare equilibrio alla squadra.

Un calciatore che, però, sta soffrendo l’esonero di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Rino Gattuso è Hirving Lozano. L’ex attaccante del PSV, infatti, ha visto il campo raramente e il nuovo mister gli preferisce anche Elmas al suo posto. Una bocciatura clamorosa per l’acquisto più costoso di sempre della SSC Napoli.

Il giocatore sembra non essersi ancora ambientato nella nuova squadra e le prestazioni in campo ne risentono. Anche con Ancelotti, infatti, le sue gare non sono quasi mai state all’altezza. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore sta soffrendo di questa situazione ed avrebbe avvertito Mino Raiola, il suo agente, di voler cambiare aria nel caso in cui le cose rimanessero così.

Trovare una nuova sistemazione per Lozano non è semplice dal momento che Aurelio De Laurentiis vorrebbe recuperare interamente l’investimento di oltre 40 milioni fatto durante la scorsa estate.

Sul giocatore ci sono diversi club, tra cui proprio l’Everton di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli, infatti, oltre a far comprare il messicano, ha sempre promosso le sue prestazioni e lo vorrebbe anche in Inghilterra. Tuttavia, il club inglese non sarebbe disposto ad offrire quasi 50 milioni per un calciatore che, in mezza stagione, ha visto con il contagocce il terreno di gioco. Su Lozano c’è poi l’interesse di altri club come ad esempio il Valencia. Da non escludere un prestito al PSV.