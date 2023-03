Napoli, Lozano e Zielinski casi spinosi: contratto in scadenza nel 2024 e nessun margine di trattativa

Sul fronte cessioni ci sono due situazioni ancora delicate e che riguardano due titolari della squadra azzurra: Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza il prossimo anno, a giugno 2023, e al momento non sembrano esserci le condizioni per cercare un nuovo accordo con la società partenopea.

Prima di perderli a costo zero, quindi, Cristiano Giuntoli deve cederli e ciò accadrà la prossima estate, a meno di sorprese. In particolare, non sembra esserci nessun margine di manovra per il rinnovo di Lozano, il quale addirittura chiederebbe un miglioramento della propria situazione contrattuale.

L’obiettivo di De Laurentiis, invece, è fissare un limite di budget per gli stipendi. Attualmente Lozano guadagna circa 4.5 milioni di euro. La proprietà azzurra punta a portare il suo ingaggio da 3 milioni a stagione per i prossimi cinque anni.