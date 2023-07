Napoli, Lozano fuori dal progetto e in tribuna per un anno: arriva l’ok di Garcia alla cessione

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, in piena intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis, hanno deciso di escludere Hirving Lozano dalla SSC Napoli. Il numero uno azzurro era stato chiaro con l’attaccante, con un ultimatum (il ritiro di Dimaro, ndr), che non è stato preso alla lettera dal calciatore, il quale ora si ritrova ad allenarsi ma senza la possibilità di giocare. A differenza di Zielinski, infatti, con il messicano non è stato trovato nessun accordo e quindi si andrà verso la decisione di ‘accantonarlo’ per un anno in tribuna e portare il suo contratto in scadenza. L’addio di Luciano Spalletti ha sicuramente influito molto sul calciatore, il quale era un vero e proprio pupillo del mister che spesso lo preferiva a Politano nonostante qualche errore di troppo sotto porta.

La partita contro Hatayspor è stata l’ennesima prova. Lozano, infatti, è stato l’unico calciatore ad essere escluso dall’allenatore Rudi Garcia, con l’attaccante che poi è uscito dal campo a testa bassa. Il mister condivide le decisioni del suo presidente e per questo avrebbe dato il suo via libera alla cessione. Garcia vuole solo calciatori motivati e, considerando la sua situazione, Lozano in questo momento non lo è. Il messicano è ormai finito ai margini del progetto e difficilmente ci saranno evoluzioni nei prossimi giorni.