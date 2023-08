Napoli, Lozano fuori squadra: Rudi Garcia leggermente contrariato

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non aspetterà più Hirving Lozano. L’attaccante azzurro ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club partenopeo e per questo motivo è stato messo fuori squadra, non potendo più partecipare alle partite ufficiali della squadra.

Una decisione maturata ormai da settimane ma che ha leggermente contrariato Rudi Garcia, il quale, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, non ha ancora un attaccante da poter schiarare al posto di Politano. Aurelio De Laurentiis ha infatti spiegato al nuovo mister che le condizioni contrattuali di Lozano non sono in linea con i parametri societari e per questo motivo non sarà schierabile.