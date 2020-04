Napoli, Lozano in contatto con altri club: la prima offerta

Il Napoli è al lavoro non solo sul fronte degli acquisti, ma anche delle cessioni. La società partenopea, infatti, ha bisogno di liquidità per far fronte ai nuovi acquisti e accontentare le richieste del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso.

Con l’arrivo del mister azzurro, infatti, Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire parecchi milioni nel mercato di gennaio per dare un maggiore equilibrio alla squadra. In particolare, il settore centrale del campo era considerato molto carente da parte del nuovo mister e per questo la dirigenza partenopea ha subito acquistato dei calciatori.

Con Gattuso, però, sono cambiate anche delle gerarchie. Giocatori che prima erano fondamentali, ora sono stati messi ai margini del progetto. Tra questi vi è anche Hirving Lozano, l’acquisto più costo della storia della SSC Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche lo stesso calciatore vorrebbe cambiare aria, tanto che, tramite il suo agente, sarebbe stato lui stesso a contattare tre club: Atletico Madrid, Siviglia e Valencia.

Le squadre spagnole elencate precedentemente, infatti, sono interessate al giocatore per la prossima stagione. Tuttavia, non hanno intenzione di mettere sul piatto una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta ridicola da parte del presidente Aurelio De Laurentiis il quale vorrebbe almeno recuperare l’investimento di quasi 50 milioni di euro fatto appena un anno fa.