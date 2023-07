Napoli, Lozano lascia e va in America: la comunicazione di ADL a Rudi Garcia

Il ritiro di Dimaro è servito al mister Rudi Garcia per testare la squadra dopo la vittoria dello Scudetto. I giocatori si sono riuniti ora a Castel di Sangro. Con il presidente Aurelio De Laurentiis c’è piena sintonia sulle strategia future e presenti, con alcuni giocatori che, per alcune questioni extracalcistiche, potrebbero presto fare le valigie. Il riferimento è senza dubbio a Hirving Lozano. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti comunicato all’allenatore che dovrà fare meno dell’attaccante, il quale è ormai in partenza, destinazione America.

Il mister riconosce le qualità del calciatore ma, nella sua attuale situazione, non può farlo giocare e pertanto assisterà dalla tribuna anche alle prossime partite della squadra in attesa del trasferimento in MLS. Su decisione di Aurelio De Laurentiis, infatti, il giocatore non sarà convocato senza un nuovo contratto.