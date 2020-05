Napoli, Lozano messo sul mercato: Gattuso non lo ritiene idoneo

Delusione scottante in casa Napoli, e molto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la permanenza di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli dovrebbe portare infatti anche alla cessione di Hirving Lozano.

L’eventuale addio del calciatore sarebbe molto amaro. Il Chucky infatti è arrivato a Napoli appena all’inizio della stagione attuale, divenendo addirittura l’acquisto più costoso della parentesi azzurra di De Laurentiis.

Il patron del Napoli infatti, per assicurarsi le prestazioni del ragazzo brasiliano, ha dovuto versare quest’estate, nelle casse del PSV Eindhoven, ben 50 milioni di euro. Una cifra alta, giustificata però dal potenziale del calciatore e soprattutto dalla fiducia che la dirigenza, su consiglio di Ancelotti, aveva riposto in lui.

La staffetta sulla panchina del Napoli tra Ancelotti e Gattuso ha però fatto perdere le tracce di Hirving Lozano nel progetto tecnico azzurro. Il messicano infatti, sotto la guida tecnica dell’allenatore calabrese, ha collezionato appena 47 minuti giocando solo piccoli spezzoni di gara.

Una bocciatura pesante. Per Gennaro Gattuso infatti Lozano non sarebbe idoneo al suo progetto tecnico. Per tale motivo l’allenatore azzurro ne avrebbe chiesto la cessione. Inoltre, constata la situazione, intorno al Napoli iniziano anche a girare i primi nomi dei possibili sostituiti del calciatore messicano. In pole position vi sarebbe Everton Soares, ala offensiva brasiliana classe ’96. Per il suo acquisto il Gremio chiede al momento circa 30 milioni di euro.