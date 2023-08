Napoli, Lozano nel mirino del Los Angeles FC: trattativa in corso?

Dopo aver ufficialmente concluso i festeggiamenti per lo scudetto conquistato, il Napoli del presidente De Laurentiis si prepara ad affrontare la sessione di mercato estiva consapevole di poter perdere alcuni titolarissimi della stagione passata.

Tra questi Hirving Lozano che, per il momento, ha un contratto in scadenza tra un anno ma all’orizzonte non si vedono margini per il rinnovo. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha parlato al calciatore ed è stato ben chiaro riguardo i suoi progetti: per restare deve rinnovare al ribasso!

Insomma, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Lozano in casa Napoli ma non è da escludere la sua partenza nelle prossime settimane. Il suo profilo, infatti, piace molto in America.

A rivelare l’interesse del club di Giorgio Chiellini è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Su Lozano hanno chiesto informazioni i Los Angeles FC, il club di Giorgio Chiellini per intenderci, che ha come stella della squadra l’altro talento messicano, Carlos Vela, ormai 34enne“.