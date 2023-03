Napoli, Lozano non giocherà contro l’Atalanta: le sue condizioni fisiche

Hirving Lozano non potrà dare il suo contributo nella partita contro l’Atalanta. Il messicano è reduce da un problema muscolare, dunque Luciano Spalletti non vuole rischiare ulteriormente in vista degli ottavi di Champions League.

Lozano out ma la situazione è tranquilla

Il tecnico azzurro non potrà contare sul messicano ma nemmeno su Mario Rui e Giacomo Raspadori. Tuttavia, non ci sono problemi: Spalletti è tranquillo e ha concesso ai suoi la possibilità di trascorrere la notte a casa. Anche la formazione ormai è decisa, quel che è fatto è fatto.

Per quanto riguarda Lozano, così come vi abbiamo anticipato, il giocatore è reduce da un problema muscolare, pertanto il tecnico non vuole rischiare in vista del ritorno degli ottavi di Champions con l’Eintracht mercoledì. Al suo posto toccherà a Politano completare il tridente.

Nulla di grave per il messicano ma solo tanto riposo per ripartire dopo la gara contro i tedeschi.