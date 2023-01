Napoli, Lozano potrebbe lasciare il club in estate: possibile sostituto

Lozano potrebbe lasciare il Napoli in estate: il club sembrerebbe aver trovato un sostituto per l'evenienza

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli quest’estate: non è certo ma è una possibilità. Il club azzurro, infatti, sta cercando un sostituto in attesa di quello che sarà e l’edizione odierna de Il Mattino ha fatto una panoramica della trattativa.

Lozano out, c’è il sostituto

Come riporta il quotidiano: “È chiaro che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato sul mercato. C’è grande progettualità nella società di ADL. Come già capitato la scorsa estate, gli azzurri avranno i sostituti pronti in cado di alcuni addii.

Tra le possibili cessioni c’è Lozano e il Napoli ha già trovato il sostituto: si tratta di Adama Traore del Wolverhampton. Il club ha idee chiare e il nuovo tetto massimo degli ingaggi sarà 3,3 milioni di stipendio a giocatore, per questo motivo c’è il rischio che il messicano vada via. Pronto il colpo Adama Traorè, classe 96 in scadenza con il Wolverhampton”.

Non ci resta, dunque, che attendere maggiori dettagli su quello che potrà avvenire quest’estate.