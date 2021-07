Napoli, Lozano pronto a fare il “falso nove” in casi di emergenza

Nelle ultime ore il Corriere dello Sport ha ipotizzato un interessante scenario secondo cui Hirving Lozano potrebbe essere adoperato spesso e volentieri dal tecnico azzurro Luciano Spalletti come “falso nueve“. L’idea nasce soprattutto dal fatto che a gennaio Victor Osimhen sarà impegnato in Coppa d’Africa, Mertens non assicura una continuità atletica affidabile e pare destinato a lasciare Napoli.

Ecco allora che il piano B del falso nove è un’idea interessante, soprattutto pensando a come Luciano Spalletti ha adoperato questo ruolo nel corso della carriera. Celebre su tutti è il caso di Francesco Totti, che proprio con il tecnico toscano si è riscoperto centravanti ed è stato protagonista di una seconda parte di carriera molto prolifica a livello realizzativo.

A dire il vero comunque, in quel di Napoli il Chucky Lozano non è l’unico che nel recente passato è stato provato nel ruolo di falso nove. Per Spalletti infatti c’è ampia scelta: da Insigne a Politano, da Ounas fino ad arrivare addirittura a Fabian Ruiz. Si tratta di tutti calciatori che per periodi più o meno brevi della propria esperienza partenopea (e non) hanno spostato la propria posizione per ricoprire il ruolo di finito centravanti.

Infine non è però da escludere l’ipotesi dell’arrivo a Napoli si un terzo centravanti, magari molto giovane, per sostituire Andrea Petagna e per piazzare una scommessa che potrebbe fruttare sia sul campo che dal punto di vista economico.

Si tratterebbe più che altro di una ciliegina sulla torta, visto che per quanto riguarda l’attacco il Napoli è molto ben attrezzato ed assortito. Anzi, l’impressione è che qualche tesserato dovrà fare le valigie per andare a cercare continuità altrove. Questione di giorni e Luciano Spalletti potrà finalmente fare le sue valutazioni.