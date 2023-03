Napoli, Lozano si allena a parte. Osimhen fermo

Nella giornata di oggi si sono svolti gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Fermo Osimhen, Lozano si allena a parte

Continua la preparazione dei partenopei in vista della partita contro l’Atalanta. Gli azzurri dovranno rialzarsi dopo la sconfitta subita ai danni della Lazio e l’obiettivo è quello di provare a prendere nuovamente punti sulle inseguitrici.

La squadra di Luciano Spalletti vuole arrivare ad Aprile con lo scudetto in tasca e cercando, magari, di portarsi a casa qualche risultato anche in Champions League. Gli allenamenti odierni, però, portano novità. Infatti, Victor Osimhen era assente e Lozano si sarebbe allenato a parte.

Il comunicato

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente Osimhen in permesso dalla Società“.

Nulla di preoccupante, quindi, a livello fisico per Osimhen assente soltanto per un permesso dato dal Napoli. Il calciatore nigeriano ci sarà contro l’Atalanta e vuole assolutamente continuare a segnare per provare a battere il record di Gonzalo Higuain. Si può fare e lo vuole fare, tanto che ha messo nel mirino i bergamaschi. Sarà una partita difficilissima, ma il Napoli sa di poterla vincere.