Napoli, Lozano tolto dal mercato: De Laurentiis chiede a Gattuso di rilanciarlo

Clamoroso dietrofront nel Napoli secondo quanto raccontato quest’oggi dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano sportivo italiano infatti Hirving Lozano sarebbe stato tolto dal mercato, per volere del patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

A lungo si vociferava infatti, in questi ultimi tempi, di come il calciatore messicano da 50 milioni potesse esser messo già sul mercato dopo appena un anno. Si sarebbe trattato di una cessione cocente per un grande flop, considerando il suo prezzo d’acquisto.

Ora invece i piani sembrano cambiati. Aurelio De Laurentiis infatti ha deciso di togliere Hirving Lozano dal mercato, dandogli un’altra chance ed imponendo al tecnico Gennaro Gattuso il compito di provare a valorizzare il calciatore. Un compito non facile, considerato anche il minutaggio avuto dal messicano fin’ora sotto la guida tecnica dell’allenatore calabrese.

La permanenza del Chucky nel reparto offensivo provoca però allo stesso tempo anche un affollamento in rosa. Probabile come non mai diventerebbe ora l’addio di Younes e Callejon, così da liberare spazio per il ruolo di ala offensiva.

Resta da capire poi la collocazione che Lozano può ricoprire nel 4-3-3 di Gattuso. Probabile il suo futuro utilizzo da vice Politano, sulla fascia destra del campo quindi. Dall’altra parte ecco quindi la coppia formata da Insigne – Mertens, se quest’ultimo non dovesse più svolgere il ruolo di centravanti.