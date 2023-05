Napoli, Lozano va via: Berardi il sogno, Zhegrova la possibilità

Secondo il Corriere dello Sport, i partenopei sarebbero intenzionati a sostituire Hirving Lozano con un giocatore che non possa farlo rimpiangere

Tanto di cui parlare per la prossima sessione estiva di calciomercato, specialmente in ottica Napoli. I partenopei vedranno una parziale rivoluzione dell’attuale organico, con Hirving Lozano tra i sicuri partenti. Sul messicano ci sono varie squadre europee, tra cui il pressing ormai insistente del Lione.

Il club francese starebbe pensando a lui per rafforzare il proprio attacco e sarebbe intenzionato a fare un’offerta già nei prossimi giorni. Gli azzurri, dal canto loro, starebbero già programmando il post Lozano con un pensiero anche ad un giocatore del nostro campionato.

Cosa dice il Corriere dello Sport

Sul Corriere dello Sport si legge: “Il Napoli ha notato Edon Zhegrova. E’ un esterno offensivo di destra, quello che potrebbe servire nel caso vada via Lozano, ha un suo appeal come le movenze da antica ala. Zhegrova ha un’età che solletica (24 anni) e un costo che ci può stare, eccome, perché con meno di dieci milioni l’attaccante del Kosovo si può acquistare. Per il momento, sta in quell’elenco abbastanza robusto che deve aiutare a farsi delle idee, le più varie: in quella zona di campo il Napoli vorrebbe tanto metterci Domenico Berardi (29 quasi), che ha rappresentato la dolce ossessione di un quinquennio e non è mai evaporato dai pensieri di Aurelio De Laurentiis. Ma Berardi ha fatto una scelta di vita con il Sassuolo, non sarà semplice sradicarlo dal suo habitat naturale, ha qualche anno in più e soprattutto impegna economicamente”.