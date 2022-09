Napoli, Lozano-Vargas: il paragone sui social

Sui social sta spopolando un paragone molto particolare tra Lozano ed Edu Vargas: un gol in Nazionale dell’attaccante messicano ha scatenato questo paragone. Tuttavia, con il Napoli è ancora a secco ed è proprio per questo che è nata questa assonanza tra i due. Vargas è arrivato in azzurro con grandi aspettative ma alla fine ha segnato solo tre gol trasformandosi però in un gioiellino solo con la sua Nazionale.

Il paragone nato sui social

Per prima cosa, bisogna dire che Lozano conta un palmares più ricco per quanto riguarda la sua permanenza in Europa. Infatti, tra PSV e Napoli, il giocatore conta ben 55 gol in 164 presenze, mentre il cileno solo 11 in 96 partite tra Napoli, Valencia, Hoffenheim e Qpr.

Il discorso, però, si ribalta quando si parla di Nazionali poiché Vargas diventa una vera macchina da gol, 40 con il Cile e raccogliendo altri 60 gol. Tuttavia, non ha mai inciso ad alti livelli.

Lozano, invece, con il Messico ha segnato 16 gol in 59 presenze. Quest’ultimo è cresciuto in Europa e ha dimostrato di avere delle ottime qualità, per questo è pronto a riprendersi il Napoli.