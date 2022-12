Napoli, Lozano verso l’addio: si pensa al sostituto

Il Napoli continua la sua corsa per lo scudetto ed è pronto ad affondare un bel colpo per il mercato di gennaio. Lozano potrebbe partire, per questo la società sta già pensando ad un sostituto.

Lozano out, ecco il nuovo nome

La Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio per questa ipotetica trattativa. Lozano potrebbe lasciare il Napoli in estate, per questo la società sta già preparando un piano di attacco per sostituirlo e non farsi cogliere impreparata.

Lo scouting del Napoli ha individuato un possibile sostituto in Jesper Karlsson, classe ’98, esterno offensivo svedese che gioca nell’Az. Il club partenopeo, in realtà, lo segue dalla scorsa estate.

Tuttavia, anche questa trattativa non sarà semplice poiché il giovane ha il contratto in scadenza nel 2024, ma piace anche alla Fiorentina.