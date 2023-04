Napoli, Lozano verso l’addio

Hirving Lozano starebbe per concludere la sua avventura in azzurro: pochi gol da parte sua e troppi soldi per il club

Hirving Lozano sarebbe pronto a lasciare il Napoli quest’estate nonostante il suo contratto in scadenza nel 2024. Il suo rendimento non ha convinto i vertici azzurri, i quali si preparano a salutarlo.

Pochi gol e tanti soldi: un lusso

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto luce sulla sua situazione contrattuale spiegando che il messicano è alla fine dell’esperienza con il Napoli poiché “considerato anche i pochi gol diventa un lusso tenerlo”.

In questa stagione Lozano ha realizzato 4 gol e 4 assist in 38 presenze per il momento, ma ormai siamo alla fine e la situazione può migliorare di poco. Attualmente è legato al club azzurro da un contratto fino al 2024 con lo stipendio più alto della squadra insieme a quello di Victor Osimhen (4,5 milioni di euro).

Per questo motivo, il quotidiano sportivo parla di “lusso” nel tenerlo in squadra considerate le sue prestazioni non al top.