Napoli, Lozano via per 20 milioni: senza il nuovo contratto sarà fuori squadra

Dopo aver ufficialmente concluso i festeggiamenti per lo scudetto conquistato e iniziata la nuova stagione, il Napoli del presidente De Laurentiis si prepara ad affrontare la sessione di mercato estiva consapevole di poter perdere alcuni titolarissimi della stagione passata.Tra questi anche Hirving Lozano che ha un contratto in scadenza nel 2024 con pochissimi margini per il rinnovo. L’attaccante si è già affidato ad un’agenzia inglese che lo ha proposto ad alcuni club per garantirgli uno stipendio alla pari di quello attuale.

Lozano, infatti, piace molto in Premier e in pole position c’è proprio il West Ham che nelle prossime settimane potrebbe bussare alla porta del patron azzurro per portagli via uno dei titolarissimi della stagione 2022/2023. Non rinnovando il contratto, Aurelio De Laurentiis metterà il calciatore fuori squadra, in attesa di un’offerta da 20 milioni di euro.