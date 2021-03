Napoli, Lucas Vazquez in caso di qualificazione in Champions? Arriverebbe a costo zero

Aurelio De Laurentiis non può ancora programmare la prossima stagione. Il presidente azzurro è infatti abituato a chiudere in anticipo nuovi colpi, ma in questa stagione vi è il rebus Champions League.

In caso di qualificazione alla massima competizione europea, infatti, il presidente azzurro potrebbe chiudere diversi colpi di caratura internazionale per cercare di superare il girone di Champions League.

Per questo motivo sarebbe finito nel mirino Lucas Vazquez, calciatore del Real Madrid in scadenza e che non rinnoverà il suo contratto con i blancos.

Il calciatore potrebbe quindi arrivare a Napoli a costo zero. Un grande affare che però si chiuderà solo in caso di qualificazione in Europa.

Nel caso in cui il Napoli non riuscisse a qualificarsi, vi sarà una vera e propria rivoluzione, con i migliori calciatori pronti a dire addio. In lista ci sarebbe non solo Kalidou Koulibaly, ma anche Fabian Ruiz e Lozano.