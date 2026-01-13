martedì, Gennaio 13, 2026
Napoli, arriva la prima offerta per Lucca

Fonte Flickr

Lorenzo Lucca sta per dire addio al Napoli. Il calciatore, dopo aver deluso le aspettative del club, è in attesa di scoprire quale maglia indosserà.

Stando a quanto riportato dal “Corriere della Sera”, la situazione di stallo sull’attaccante si è sbloccata. È arrivata, infatti, la prima offerta per il giocatore della Seria A, da parte del Benfica.

Le parole del quotidiano:”Con i portoghesi si tratta sulla base di un prestito oneroso a 1,5-2 milioni con diritto di riscatto a giugno per un totale complessivo di 27-30.

Il Napoli lo ha acquistato in estate dall’Udinese, con la formula del prestito oneroso (per 9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni)”.

Il club straniero non è solo nella corsa per Lucca:” Con il Benfica non c’è ancora l’accordo ma la trattativa prosegue, così come le richieste o i sondaggi di altri club. Tanti hanno chiesto info su Lucca in questi giorni, senza però andare oltre: dal Nottingham Forest alla Juve, dalla Lazio alla Roma che da settimane è in cerca di rinforzi in attacco.”

