Napoli, Lucca dell’Udinese nel mirino per l’estate: servono tra i 25 e 30 milioni di euro

La SSC Napoli inizia già a pensare al prossimo mercato estivo. Secondo quanto rivelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino un attaccante italiano, Lorenzo Lucca, che attualmente si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Udinese.

“Fu per caso o anche no, ma nell’estate non potendo sentirsi sicuro di arrivare a Lukaku, Giovanni Manna tirò fuori dalla propria cartella le relazioni che si era fatto su Lorenzo Lucca, ripensò ai pomeriggi investiti per studiare l’ex enfant prodige e poi bussò con discrezione all’Udinese”.

“Il mercato (quello estivo) ha sconfinato nell’appagamento più totale, Lukaku è atterrato a Castel Volturno e dopo aver superato diffidenza e pregiudizi s’è imposto da leader, però Lucca non è mai sparito dal data-base di Manna e resta un obiettivo per la prossima stagione”.

LORENZO LUCCA NUOVO BOMBER DELL’UDINESE: IL CLUB PROPRIETARIO DELL’UDINESE CHIEDE TRA I 25 E 30 MILIONI DI EURO PER LA CESSIONE DELL’ATTACCANTE ITALIANO

A scrivere dell’interessamento del Napoli anche Matteo Moretto su Relevo: “Sta facendo molto bene a Udine e molte grandi squadre lo stanno seguendo con interesse in vista di giugno. L’Udinese chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. Napoli e Milan sono i due club più interessati a lui“.