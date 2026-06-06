Napoli, è tempo di decidere sul destino di Lucca

Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, recentemente è intervenuto a “Napoli Megazine Live”, esprimendo la sua opinione sulla situazione del club azzurro.
L’ospite è stato invitato appositamente della trasmissione che va in onda dalle 14.00 alle 15.00, dal lunedì a venerdì.
Ecco, le sue parole:”Lucca potrebbe andare in prestito o essere inserito come contropartita tecnica nella trattativa per Kean. II viola piace ad Allegri.
Un altro attaccante che piace ad Allegri è Vlahovic.
C’è anche un altro nome per l’attacco che piace al livornese. Si tratta di Sorloth, ricercato dalla Juventus e nel mirino del Milan lo scorso anno“.